مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، عبر حسابه بموقع فيسبوك، عن مفاجأة بشان احتمالية رحيل نجم الأهلي اليو ديانج إلي نادي قطر القطري.

وكتب فرج عامر: اليو ديانج نجم النادي الأهلي ولاعب منتخب مالي، مرشح بقوة للانتقال إلى الدوري القطري، لانه يرغب في خوض تجربة جديدة وفي نفس الوقت الأهلي تلقي عرض من أحد أندية القمة في قطر، نادي قطر القطري ولكنه عرض شفهي أحضره وكيله إبراهيم كمارا، نظير ٥ مليون دولار والأهلي لن يقبل بأقل من ٧ مليون دولار.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودوري أبطال إفريقيا.