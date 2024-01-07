بلينكن يصل الأردن في ثالث محطات جولته الإقليمية وإسرائيل تزعم تفكيك الهيكل العسكري لحركة حماس شمال غزة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

شكري لكولونا: نرفض التحريض الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم

الأردن: الفوضى في المنطقة وراء تزايد عمليات التهريب

بلينكن يلتقي أردوغان في بداية جولة دبلوماسية بشأن غزة

طهران: اعتقال 23 من "داعش" خططوا لهجمات في كرمان

الجيش الإسرائيلي: قواتنا أكملت تفكيك "الهيكل العسكري" لحماس في شمال غزة

بلينكن: نركز بشدة على منع اتساع رقعة حرب غزة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد لنظيرته الفرنسية كاترين كولونا، رفض مصر تصريحات التحريض لمسؤولين إسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشددًا على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم 2720 المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مطالبا نظيرته الفرنسية بالعمل خلال رئاسة بلادها لأعمال مجلس الأمن خلال شهر يناير الجاري على متابعة تنفيذ القرار وضمان تحقيق أهدافه ومقاصده.

وأعاد شكري التأكيد خلال الاتصال على رفض مصر القاطع لأي إجراءات أو تصريحات تشجع على مغادرة الفلسطينيين خارج أراضيهم، مطالبا بضرورة توقف التصريحات غير المسؤولة والتحريضية التي تصدر بشكل متكرر عن بعض المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن، والتي أكد المجتمع الدولي والدول الكبرى والأمم المتحدة رفضها لها جملة وتفصيلا. وكشفت الخارجية المصرية أن مناقشات شكري وكولونا تطرقت أيضا إلى التطورات على الساحة اللبنانية، والتهديدات المتزايدة للملاحة في البحر الأحمر، حيث حذرا من المخاطر الجمة المحيطة بسيناريوهات توسيع رقعة الصراع وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها وللسلم والأمن الدوليين.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن وزير الاتصال في الحكومة الأردنية مهند مبيضين، حذر من دعم وتمويل دول في الإقليم لعمليات تهريب المخدرات، مستهدفة الأمن الوطني للأردن والدول العربية المجاورة، مؤكدًا أن هذه الجماعات والعصابات التي تريد أن تُدخل المخدرات والسلاح لحماية قوافل مهربيها العابرة للأردن، هي أكبر مهدد لأمن واستقرار المجتمع.

وأشارت "القبس" إلى أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال إن قواته أكملت تفكيك "الهيكل العسكري" لحركة "حماس" الفلسطينية في شمال غزة، مضيفًا أن الجيش استولى أيضاً على عشرات الآلاف من الأسلحة وملايين الوثائق في تلك المنطقة.

ونقلت "الراي" عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله، إن الولايات المتحدة "تركز بشدة على منع اتساع رقعة الحرب" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، مضيفًا، قبيل وصوله ثالث محطات جولته الإقليمية، الأردن: "نبحث عن ما يمكننا فعله لتوفير أقصى قدر من الحماية للمدنيين في غزة"، كما اعتبر أن "من المهم جداً ضمان الأمن في شمال إسرائيل"، في إشارة إلى التوترات على الحدود مع لبنان.

وأشارت "الأنباء" إلى أن بلينكن بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، على أن يلتقي رئيس وزراء اليونان خلال وقت لاحق اليوم، وذلك في بداية جولة تستغرق أسبوعاً، تهدف إلى تهدئة التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي. وبدأ بلينكن محادثاته من إسطنبول بالاجتماع مع أردوغان الذي ينتقد بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقالت "الجريدة" إن الادعاء العام في محافظة كرمان، إلقاء القبض على 23 فرداً من تنظيم "داعش"، قال إنهم كانوا على استعداد لتنفيذ عمليات انتحارية في المحافظة الواقعة جنوب شرق إيران. ونقل التلفزيون الإيراني عن المدعي العام في المحافظة مهدي بخشي أن "اعتقال أولئك جاء في سياق جريمة كرمان الإرهابية"، وأشار إلى أن التحقيق جار معهم.