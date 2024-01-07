أفشة: لا يمكن العناد مع الأهلي

أكد محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي أنه لا وجود لفكرة التشبع بين اللاعبين، وأن الفريق ينجح في تجاوز أزماته ويعالجها بشكل احترافي، وهو ما حدث بعد خسارة لقبي كأس السوبر الافريقي والدوري الافريقي لينهض اللاعبين ويحققوا نجاحات ملموسة.

وأوضح أفشة عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc أن الفريق خسر بطولتين في بداية الموسم لكنه نهض سريعًا، وهو ما يترجم عبارته الشهيرة الخوف مش من اللي جاي الخوف من اللي بعد كده.

وأضاف أفشة: كأس العالم للأندية له أجواء مختلفة بفضل الإمكانيات والملاعب، والأهلي لا يمكن أن تعانده لأن الرد يكون قاسيا في الملعب، واقمنا معسكر طويل وهدفنا كان نهائي كأس العالم للأندية.



وأردف: في الملعب تؤدي لاعب ضد لاعب وجمهورنا دعمنا بقوة .. كنت مندهش في لقاء اتحاد جدة بسبب وجود مساحات كبيرة يمكن اللعب عليها وكنت قد تعاهدنا على الفوز.