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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الأهلي السابق يكشف كواليس فترة لعبه تحت قيادة موسيماني

صدى البلد

نشر الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات لاعب الأهلي السابق أيمن أشرف، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم فايق: "اللعب مع بيتسو كان سهل وهو عالي أوي تكتيكياً".. تقييم أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق في فترة لعبه تحت قيادة بيتسو موسيماني. 
 

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

 

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودوري أبطال إفريقيا.

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