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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الحديدي: كيروش مش اللي جاب محمد عبد المنعم المنتخب

صدى البلد

نشر الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات نجم الأهلي السابق عمرو الحديدي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني : عمرو الحديدي يفجر مفاجأة على الهواء: كيروش مش اللي جاب محمد عبد المنعم المنتخب!!

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وذلك على هامش معسكر الفراعنة الحالي في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، التي تُقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

 

لقب أمم إفريقيا 2024

ويحلم المنتخب الوطني بالتربع على عرش القارة السمراء مرة أخرى، للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ نسخة أنجولا في 2010.

 

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم للاعبي منتخب مصر، اليوم السبت الموافق 6 يناير، وذلك أثناء تفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، خلال المعسكر المقام حاليًا في العاصمة الإدارية، وطالب الرئيس السيسي لاعبي المنتخب الوطني ببذل قصارى جهدهم من أجل التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، وتصدير صورة جيدة تعكس حضارة مصر.

 

محمد عبد المنعم كيروش عمرو الحديدي لاعب النادي الأهلي السابق منتخب مصر

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