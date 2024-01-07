أكد محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي أنه يحترم أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، وأنه سبق له التصريح بأنه لا أحد يجدد على بياض وأنه لو الأهلي عرض عليه التجديد أكثر من مرة فلن يتأخر.

وأوضح أفشة عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc : من لم يلعب في الأهلي لم يلعب كرة.. من يلعب في الأهلي يحصد كل شيء من بطولات.

وأضاف أفشة: أقسم بالله جددت على بياض ولم يكن معي أحد من مسؤولي النادي، واخبرت الكابتن سيد عبدالحفيظ بأن يجهز العقد وسوف أوقع على بياض حبا في النادي.

وأشار إلى أنه وقع على عقود التجديد وطلبوا منه عمل اعلانين للنادي بدون مقابل ورحب وأنه تحت أمر النادي في كل شيء.