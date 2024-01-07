أفشة: أتمني فوز مصر بكأس الأمم من أجل محمد صلاح

أكد محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي أنه في كل مرة يكون خارج المنتخب يكون حزينا.

وأضاف أفشة عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: أمنية حياتي أن يتوج المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية من أجل مصر ومن أجل محمد صلاح حتي يفوز بالكرة الذهبية.

وأردف أفشة: عبد الله السعيد لاعب كبير وكنت أتوقع انضمامه للمنتخب، ولا استطيع أن أتحدث عن أي لاعب لم ينضم فهي حرية شخصية للمدرب.

وواصل أن تشكيل المنتخب لن يخرج عن محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وأحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي أو زيزو وفي الأمام تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفي محمد.