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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة: لم أعترض على قرارات كولر وتقبلت عقوبة الأهلي

صدى البلد

أكد محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي أكد أن ما حدث منه في مباراة المقاولون العرب أنه استفسر عن سبب استبداله دون أن يخرج عن النص أو يتجاوز في حق أحد.

 

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناةdmc : لا يمكن أن اتجاوز ولم أعترض على قرار مارسيل كولر المدير الفني بسبب استبدالي، وعندما جلسنا سويا تفهم الأمر.

 

وأضاف: عندما أخبرني الكابتن خالد بيبو بتوقيع غرامة مالية تقبلت الأمر بصدر رحب، وأنا أحترم المكان الذي أتواجد به.

 

وأشار أفشة إلى أن الموقف تم تضخيمه بشدة وبعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي لعبت دوراً في ذلك، وبشكل عام أحترم الجميع ولا يمكن أن اتجاوز في حق أي شخص.

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