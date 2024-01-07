الأهلي لن يتعاقد مع مهاجم أجنبي حال فشل ضم «أبوعلي».. ومفاجأة عن موديست|تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الأهلي في حال فشل التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي، سوف يتجه لخيار محلي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أنتوني موديست مهاجم الفريق مستمر حتى نهاية الموسم الجاري، وحال فشل ضم أبو علي، لن يتم التعاقد مع أي لاعب أجنبي في يناير، والأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، خارج الحسابات".

وكانت قد أكدت تقارير صحفية، اكتمال انتقال الفلسطيني الأصل الدنماركي الجنسية وسام أبو علي، لاعب فريق سيريس السويدي، للنادي الأهلي، بانتظار الإعلان الرسمي، في صفقة قياسية تعد الأغلى في تاريخ النادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.