أشرف صبحي: زيارة الرئيس للمنتخب لها تأثير كبير على اللاعبين

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن ملعب العاصمة الإدارية الجديدة، يعد مفخرة كبيرة لمصر وصرح عظيم يخدم الرياضة في المرحلة المقبلة.

وتابع صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "المدينة الرياضية والذي يتواجد به ستاد يبلغ سعته 92 ألف متفرج، يعد أمر هام للكرة المصرية".

وأضاف: "زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت لها تأثير هام وكبير على اللاعبين والجهاز الفني، وكان هناك حالة سعادة واضحة من جانب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني بزيارة فخامة الرئيس ".

وقال وزير الشباب والرياضة: "سنعمل على وجود شركة عالمية لإدارة الاستاد بجانب بعض الشركات المصرية، وما يحدث حاليًا هو تشغيل تجريبي للملعب".

واستطرد: "ندرس كل الأمور وإمكانيات إقامة مباريات في المرحلة المقبلة، ولم يتم حسم إقامة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، على الملعب بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وزاد: "عند طلب طائرة خاصة لنقل بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، لم نتأخر ونسعى لتحقيق كافة سبل الراحة للجميع قبل البطولة المرتقبة".

وأوضح وزير الشباب والرياضة: "هناك تواصل مع المحترفين في الخارج وعلى رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لإضافة مزيد من التطوير في الكرة المصرية، وأشكر صلاح على تعاونه خاصةً أنه اشتكى من قبل من بعض الأمور، وهو يتحدث مع الجميع لدعمهم".

واختتم: "نسعى بكل قوة لعودة الجماهير إلى الملاعب بالسعة الكاملة، وفي الوقت الحالي يوجد حالة توافق بين الأهلي والزمالك، ونريد استغلال هذا الأمر، وعلى الجماهير أن تساعدنا في الابتعاد عن أي حالات شغب تعطل عودتهم".