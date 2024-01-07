أخبار الفن.. عائلة أم كلثوم تتخذ إجراءات قانونية وطرح برومو فيلم عادل مش عادل

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، أبرزها تحرك ورثة أم كلثوم قضائيا للحفاظ على التراث الفني لكوكب الشرق.

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لفيلم "عادل مش عادل"، وذلك استعدادا لعرضه في السينمات ٢٤ يناير وسيطرت أجواء الكوميديا علي الفيلم.



أعلن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن طرح استمارة المشاركة في النسخة الثالثة من مبادرة "فاكتوري"، لاستقبال مشاريع الأفلام الوثائقية في مرحلة الإنتاج الآن. وذلك خلال الفترة من 6 إلى 20 يناير الحالي.



نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير على عروض مسرحية "النقطة العميا"، للمخرج أحمد فؤاد، والمأخوذة عن نص للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات، تقرر مد فترة عرضها على مسرح الغد بالبالون، ومن المقرر أن تستمر عروض مسرحية" النقطة العميا" حتى نهاية شهر يناير الجاري.



أعلنت جيهان الدسوقي حفيدة أم كلثوم إنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية التى من شأنها الحفاظ على التراث الفني الخاص بكوكب الشرق، مضيفة أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه شركة صوت الفن بتعديل العقد بما يتناسب مع القيمة المادية لذلك التراث والتى تصل قيمته المادية في الوقت الحالي إلى ملايين الدولارات.