عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. عائلة أم كلثوم تتخذ إجراءات قانونية وطرح برومو فيلم عادل مش عادل

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، أبرزها تحرك ورثة أم كلثوم قضائيا للحفاظ على التراث الفني لكوكب الشرق.

 

أجواء كوميدية.. 
 

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لفيلم  "عادل مش عادل"،  وذلك استعدادا لعرضه في السينمات ٢٤ يناير وسيطرت أجواء الكوميديا علي الفيلم.


الأقصر للسينما الأفريقية يفتح باب المشاركة في النسخة الثالثة من مبادرة "فاكتوري"


أعلن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن طرح استمارة المشاركة في النسخة الثالثة من مبادرة "فاكتوري"، لاستقبال مشاريع الأفلام الوثائقية في مرحلة الإنتاج الآن. وذلك خلال الفترة من 6 إلى 20 يناير الحالي.

 

 مد عرض مسرحية النقطة العميا حتى آخر يناير


نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير على عروض مسرحية "النقطة العميا"، للمخرج أحمد فؤاد، والمأخوذة عن نص للكاتب السويسري الشهير  فريدريش دورينمات، تقرر مد فترة عرضها على مسرح الغد بالبالون، ومن المقرر أن تستمر عروض مسرحية" النقطة العميا" حتى نهاية شهر يناير الجاري.


عائلة أم كلثوم تتخذ الإجراءات القانونية للحفاظ على التراث الفني لكوكب الشرق


أعلنت جيهان الدسوقي حفيدة أم كلثوم إنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية التى من شأنها الحفاظ على التراث الفني الخاص بكوكب الشرق، مضيفة أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه شركة صوت الفن بتعديل العقد بما يتناسب مع القيمة المادية لذلك التراث والتى تصل قيمته المادية في الوقت الحالي إلى ملايين الدولارات.

ام كلثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بشأن أزمة الشيبي وحسين الشحات

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

خمس علي كوبري أكتوبر..فيس بوك يوقع سائق في الحبس

موضوعات متعلقة

أجواء كوميدية.. طرح البرومو الرسمي لفيلم عادل مش عادل

عائلة أم كلثوم تتخذ الإجراءات القانونية للحفاظ على التراث الفني لكوكب الشرق

عمرو مصطفى: أنادي بحق الأداء العلني للمؤلفين والملحنين والحفاظ على ملكية المبدعين

مدحت العدل: طعنا على حكم قضية الشركة المدعية امتلاك إرث أم كلثوم

في مؤتمر تراث أم كلثوم..مشادة بين عمرو مصطفى وأحد الحاضرين بسبب حق التوزيع

مستندات بخط يدها .. مدحت العدل: تسجيلات أم كلثوم مملوكة لصوت القاهرة

مصر تشارك في كأس آسيا بألحان إيهاب عبد الواحد

استقبال حافل لأبطال فيلم الإسكندراني .. صور

ترشيحاتنا

البابا تواضروس: نهنئ أنفسنا على انتخاب الرئيس السيسي لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة

عقوبة قاسية تنتظر هاني شاكر في واقعة إهانة أحمد دياب

تعرف على آخر موعد لسحب ملفات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية

وزير خارجية أمريكا يزور الأردن اليوم في ثالث جولاته بالمنطقة

تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة.. و7 مليارات حصيلة اليوم الأول

21 شهيدا و50 مصابا إثر قصف إسرائيلي على خان يونس ومخيم المغازي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوروا هذا المنتج.. إعلان إسرائيلي مستفز بشأن غزة

هتخلصك من السمنة نهائي.. ابتكار طريقة غريبة للتحكم في الشهية

مقطع فيديو لأب فلسطيني تنفطر له القلوب.. لن تتوقع ماذا فعل

ممثل شهير يثير الجدل قبل ساعات من وفاته.. شاهد

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمشاجرة تنتهي بكارثة في أمريكا.. شاهد

«جزيرة المتعة».. فضيحة كبرى تطال أميرًا بريطانيًا ورئيس وزراء إسرائيلي وزعيمين أمريكيين|فيديوجراف

ألماني أم هولندي.. إعلامي يكشف عن مدرب الزمالك الجديد

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

اﻟﻤﺰﻳﺪ