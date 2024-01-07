البابا تواضروس: نهنئ أنفسنا على انتخاب الرئيس السيسي لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة

هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المصريين بالعام الميلادي الجديد، وعيد الميلاد المجيد، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على زيارته وتهنئته لجموع المصريين بهذا العيد المجيد، مضيفًا: "نهنئ أنفسنا على انتخابه لقيادة البلاد في المرحلة القادمة، واستكمال خطة بناء الدولة بالمشروعات والإنجازات العظيمة".



وفي مقال بصحيفة "الأهرام" اليوم الأحد، أشاد البابا تواضروس برد الفعل المصري لما يحدث فى المنطقة، وكيف وقفت مصر بجانب الشعوب بمساعدات متنوعة، وأقامت مؤتمرًا دوليًا لإحلال السلام.



وتابع قائلًا: "لم يأل الرئيس عبدالفتاح السيسى جهدًا يبذله من خلال المباحثات والمشاورات لأجل مستقبل المنطقة. وقد خصصت الكنيسة شهر كيهك كاملًا للصلاة من أجل إحلال السلام في العالم كله، ليحل السلام من ملك السلام المولود".



وقال البابا تواضروس: "في النهاية.. هذا اليوم هو فرصة لكل إنسان أن يراجع استجاباته.. السيد المسيح أتى لينير الإنسانية ويضيء قلوب البشرية، يطلب منا أن يحل السلام، فهل يستجيب العالم لندائه؟ سؤال ينتظر إجابة من كل إنسان".



وفي ختام المقال أضاف:"أنتهز هذه الفرصة لكي أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على زيارته وتهنئته لجموع المصريين بهذا العيد المجيد، ونهنئ أنفسنا على انتخابه لقيادة البلاد في المرحلة القادمة، واستكمال خطة بناء الدولة بالمشروعات والإنجازات العظيمة. كما نشكر كل رجال الدولة الذين قدموا لنا التهنئة بالحضور والمقابلات والمكالمات والرسائل، ونصلي أن يديم الله المحبة والروابط العميقة التى تربط بين جميع المصريين، على أرض هذا الوطن العزيز.. كل عام وأنتم بخير".

