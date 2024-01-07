انفجاران في إسرائيل دون وقوع إصابات| تفاصيل

أفادت القناة السابعة العبرية، بوقوع انفجاران، صباح اليوم الأحد، في منطقتين بإسرائيل وهما رعنانا وبئر السبع دون وقوع إصابات.

ووفقا للقناة العبرية فقد فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في وقت مبكر من صباح اليوم بعد تلقي بلاغ بشأن انفجار وقع في شارع جدعون هاوزنر وشارع أحد هعام في مدينة بئر السبع، دون وقوع إصابات.

وبحسب القناة فقد وصلت سلطات الاحتلال إلى مكان الانفجاران وعملوا على جمع الأدلة والنتائج في مكان الحادث فيما يتعلق بظروف الانفجار ومصدره مع إزالة المخاطر.

وبحسب الشبهة قالت القناة العبرية إن خلفية الأحداث إجرامية.