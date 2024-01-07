بيان مشترك لجيش وشرطة الاحتلال يعلن إصابات خطيرة لضباط في جنين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أربعة من ضباط شرطة الحدود بقنبلة على جانب الطريق في جنين بالضفة الغربية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، زعم جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، في بيان مشترك لهما اليوم الأحد، أن القوات دخلت جنين في عملية مكافحة الإرهاب حيث أصاب جهاز متفجر مزروع على جانب طريق سيارة تابعة لشرطة الحدود.

وأشار البيان إلى أن ضابطين قد أصيبا بجروح خطيرة، وآخر بجروح معتدلة، وأصيب الرابع بجروح طفيفة، وفقا للشرطة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أثناء إخراج الضباط الجرحى، نفذت طائرة هليكوبتر هجومية غارة جوية ضد مجموعة من الفلسطينيين مدعيا أنهم ألقوا متفجرات على القوات.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إن ستة قتلوا في الضربة.

وقبل قليل، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، باندلاع اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوة من الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين في الضفة الغربية.

وذكر المركز أن فلسطينيين أطلقوا النار تجاه القوات الإسرائيلية بعد اقتحامها المدينة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة.