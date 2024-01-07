تعرض لموقف مقزز| رجل يرفع دعوى قضائية على مطعم بأمريكا بسبب "المرحاض"

رفع أحد عملاء مطعم شهير للوجبات السريعة بأمريكا دعوى قضائية ضده بعد أن تعرض لموقف مقزز في مرحاض أحد منافذ البيع الخاصة به بفلوريدا.

وقال بول كيرواك وفقًا للدعوى القضائية المرفوعة أنه دخل لاستخدام المرحاض بأحد الأفرع الخاصة بالمطعم لكنه تعرض لموقف مخذل حيث انفجر المرحاض مما تركه "مغطى بحطامه، بما في ذلك البراز والبول".

وتقول الشكوى بحسب موقع indy100، إن العميل بعد انفجار المرحاض، خرج من "حمام" الرجال وطلب المساعدة من الموظفين ومديري أعمال الفرع لتنظيف نفسه، حيث ظل مغطى بالبراز البشري والبول بعد خروجه من المرحاض.

50 ألف دولار

ويقول كيرواك أيضًا إن العاملين في المقهى قالوا إنهم كانوا على علم بوجود "مشاكل في المرحاض".

ويطالب المدعي بمبلغ 50 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى الرسوم القانونية بشأن الحادث كتعويض عما تعرض له من إيذاء نفسي وجسدي جراء الحادث الذي يزعم أنه حدث في يناير 2022.

ويشير كيرواك الآن إلى أنه يحتاج رعاية واستشارة في مجال الصحة العقلية كنتيجة مباشرة للصدمة التي تعرض لها في دورة المياه في المطعم، ومن الصدمة المستمرة بعد الحادث".

ويقول أيضًا إن ذلك تركه يعاني من "إصابة جسدية وأضرار نفسية" بالإضافة إلى "إصابة عاطفية دائمة وكبيرة، ومعاناة نفسية، وفقدان القدرة على الاستمتاع بالحياة". كما تكلف الكثير من نفقات الرعاية الطبية والعلاج.