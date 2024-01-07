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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيلم يحكي قصة أفشة.. أبرز تصريحات نجم الأهلي عن موسيماني والزمالك وكولر

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، تصريحات نجم الأهلي محمد مجدي أفشة عبر برنامج الكابتن على قناة dmc عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وقال مجدي افشة لاعب النادي الأهلي: " إن مجدي الهواري المخرج الشهير عرض عليه إخراج فيلم عنه في وقت سابق.

وتابع أفشة: لم تكن لديَّ ميول للزمالك قبل الانتقال للأهلي وعائلتي كلها تشجع الأحمر.

وأضاف أفشة: على الصعيد الشخصي أحب موسيماني جدًّا، وهو مدير فني مميز، وكان يناديني دائمًا بكلمة ابني.

وأكمل: علاقتي جيدة بموديست وهو شخصية رائعة ومهاجم كبير، وأتمنى له التوفيق وأكثر من ارتحت للعب بجانبهم عمرو السولية وحمدي فتحي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

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