انطلاق الأسبوع الـ22 بمركز سقارة بتنفيذ 5 دورات تدريبية

يشهد الأسبوع الـ22 فى خطة تدريب مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والذي ينطلق اليوم الأحد انطلاق 5 دورات تدريبية يستفيد منها 157 متدرباً من جميع المحافظات.

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية للعام المالى الحالى2023/2024 فى تدريب موظفى المحليات وتطوير مهاراتهم حتى يؤدوا عملهم باحترافية، وبصورة أكثر إنتاجية ، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى للرؤية التدريبية للوزارة هو رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصرى، و تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من المحليات، وسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالإدارة المحلية سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات لتمكينهم وتوليهم المسئولية والإعتماد عليهم وإعداد صف ثاني من القيادات بالعاملين في المحليات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبي ال٢٢ سيشهد تنفيذ دورة دليل المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بالتعاون مع هيئه التخطيط العمراني والوكالة الألمانية GIZ ويستفيد منها 28 متدربًا، لافتا إلى أن تحديد الأحوزة العمرانية لها دورًا هام فى الحد من انتشار البناء العشوائى، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات من خلال التخطيط العمرانى السليم للمدن ويركز التدريب على أهم الآليات والتشريعات التى تتعلق بهذه المخططات ويستفيد بها العاملين فى إدارات التخطيط العمرانى والهندسية مما يجعلهم أكثر خبرة ومعرفة بأخر المستجدات وكيفية التعامل معها.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الدورة ستتناول كيفية تطوير منظومة إعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية فى ضوء رصد التغير في العمران (تطوير آليات عمل حصر وتدقيق والاستدلال على مواقع التجمعات العمرانية)،والتعرف على أهداف التنمية المستدامة والتنمية العمرانية،وكيفية إعداد المخططات التفصيلية،والسياسات المتبعة لمناطق إعادة التخطيط،وابرز قضايا ومشاكل المخططات التفصيلية،والبنية الأساسية لإعداد المخططات التفصيلية، المرصد الحضري والمؤشرات الحضرية ،والرصد الحضري ومؤشرات حالة البيئة العمرانية للمحافظات المصرية فضلاً عن تطبيقاً عملياً لما تم دراسته بالدورة .