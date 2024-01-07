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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

"الأنف تحسن التذوق ونتف الشعر بها سيقتلك".. طبيب هندي يدلي بتصريحات غريبة

د.كاران راجان جراح
د.كاران راجان جراح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا

يكشف الدكتور كاران راجان عن مجموعة من الحيل الصحية التي قد تنقذ حياتك - بدءًا من كيفية الجلوس في الحمام وحتى عدم نتف شعر الأنف.

يمتلك الدكتور كاران راجان جراح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا حسابًا رسميًا على موقع تيك توك يتحدث من خلاله عن النصائح الصحية الهامة التي تدخل في تفاصيل الحياة اليومية للأفراد.

ويمتلك الطبيب الذي ولد في مدينة مومباي بالهند قبل أن يذهب مع عائلته للمملكة المتحدة وهو في سن الخامسة من العمر خمسة ملايين متابع على TikTok.

الأنف بها 4 فتحات وليس اثنين

ويقول (راجان) أن الأنف بها 4 فتحات وليس اثنين كما أنها تعمل على تحسين التذوق لدى الإنسان. مؤكدًا أن فتحتان منهما نراهم بشكل معتاد في الأنف، أما الفتحتين الآخرتين تقعان داخليًا في الجزء الخلفي من تجويف الأنف بالقرب من الحلق.

ووفقًا لتقرير بصحيفة الديلي ميل البريطانية، يشير (راجان) أن الفتحتان الداخليتان يمكن استخدامهم في تعزيز حاسة التذوق التي لا تعود إلى اللسان فقط حيث أن الرائحة تمثل 80% من إدراك الفرد للنكهة.

وقال الطبيب الجراح أنه عندما تمضغ الطعام، فإن بعض الجزيئات المحمولة بالهواء التي تتدفق حول فمك تمر عبر الباب الخلفي للأنف. 

ومن هناك، يعالج دماغك روائح ما تأكله، ويمكنك تحسين هذه الأذواق عن طريق إبقاء الطعام في فمك لفترة أطول قليلاً والتنفس من أنفك حتى تنتشر الروائح عبر فتحات الأنف الداخلية لفترة أطول.

نتف شعر الأنف يمكن أن يقتلك

أشار الدكتور كاران راجان في حدى الفيديوهات الخاصة به على حسابه على موقع التيك توك أيضًا أن نتف شعر الأنف يمكن أن يكون أمرًا مرضيًا لكنه يمكن أن يكون مشكلة أيضًا تعرضك لفقدان حياتك. 

وفسر ذلك قائلًا أن "هناك أنواع مختلفة من شعر الأنف. فتقوم الأهداب الصغيرة، بنقل المخاط من تجويف الأنف إلى الجزء الخلفي من الحلق لتتمكن من ابتلاعه. كما يعمل الشعر الأكبر حجمًا الذي يبرز رؤوسه كحراس بوابات لردع الضيوف غير المرغوب فيهم مثل الغبار لمنعهم من الدخول. لذلك فإن وجودهم مهم."

كما أضاف أن نتف أي شعر من الجذور يؤدي إلى ظهور فتحة صغيرة يمكن أن تسمح للميكروبات بالدخول إلى أحشائك وربما تسبب العدوى. ويمكن أن يكون لبثرة داخل الأنف نفس التأثير أيضًا.

إن العدوى القريبة من أنفك لها احتمالية كبيرة للانتشار من وجهك إلى دماغك، لأنها تقع في "مثلث الخطر". تمتد هذه المنطقة من جسر أنفك إلى زوايا الفم ولها اتصال مباشر بدماغك بسبب الجيب الكهفي (شبكة من الأوردة خلف محجر عينك تساعد على تصريف الدم من دماغك).

وفي سيناريوهات نادرة للغاية، يمكن أن تؤدي العدوى هنا إلى تخثر الجيوب الأنفية الكهفية الإنتانية - جلطة دموية مصابة في الجيوب الأنفية الكهفية والتي يمكن أن تسبب خراجًا في الدماغ أو تلف أعصاب الوجه أو حتى السكتة الدماغية.

الدكتور كاران راجان جراح هيئة الخدمات الصحية الوطنية بريطانيا الأنف نتف شعر الأنف

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