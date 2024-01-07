الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: متحور كورونا JN1 انتشر في 41 دولة| فيديو

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة، إن متحورات كورونا منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن تصيب 27 شخصاً، كل دقيقة، وتقتل 10 أفراد كل ساعة، معلقاً: "العالم كله أعترف إن كورونا لم تنته".

متحور كورونا الجديد "JN1" نتشر في 41 دولة



وأضاف مجدي بدران خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك 10 متحورات لـ كورونا منتشرة حول العالم، مشيراً إلى أن المتحور الجديد "JN1"، انتشر في 41 دولة، ولكنه لا يشكل خطراً في مصر.



وأشار مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة إلى، أن متحورات كورونا لا تشكل خطراً على الصحة العامة، و ذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ولكن يجب عدم التخلي عن الاحتياطات الوقائية.