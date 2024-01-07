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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط محاولة تهريب عملات نقدية بميناء نويبع

صدى البلد

أحبطت إدارة الجمارك بميناء نويبع البحري محاولة تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي، وذلك بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي، تنفيذًا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

جاء ذلك بناءً على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارات الأمن الجمركي، ومكافحة التهرب، والتفتيش العام والمنافذ وتفتيش الركاب، بالاشتباه في قيام " ر . غ . ح" أردني الجنسية، مغادر إلى  الأردن عبر ميناء نويبع البحري بإحراز كمية من النقد المصري والأجنبي، لتهريبها بالمخالفة لقانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وخلال فحص حقائبه بأشعة "X-RAY " تبين وجود كثافات معتمة تشبه النقد، وجرى على الفور تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، وأسفرت التفتيش عن ضبط 48 ألف و 107 من العملات المتنوعة، بواقع 32 ألف جنيه مصري، و 7365 جنيه إسترليني، و 3300 شيكل إسرائيلي، و 2620 يورو، و 1759 دينار أردني، و 1063 ريال سعودي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2024

مبالغ نقدية

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IMG-20240107-WA0010
جنوب سيناء جمارك نويبع إحباط إحباط محاولة تهريب مبالغ نقدية

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