عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة تطالب بسرعة سداد قيمة برامج الحج لإنهاء إجراءات السفر

الحج السياحي - أرشيفية
الحج السياحي - أرشيفية

توجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتهاني إلى المواطنين الفائزين في قرعة الحج السياحي لهذا العام .

وأكدت الغرفة أن جميع شركات السياحة المنظمة للحج سوف تبذل قصارى جهدها للعمل على راحة وسلامة الحجاج وتسهيل أدائهم للفريضة.

وأضافت الغرفة أن وزارة السياحة والآثار وبالتنسيق التام مع الغرفة وضعت ضوابط قوية لموسم الحج تضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج وتضمن كذلك كافة حقوقهم والسعي لسلامتهم منذ سفرهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن

 وطالبت غرفة السياحة المواطنين الفائزين بقرعة الحج بسرعة سداد قيمة برامج الحج إلى الشركات المنظمة للرحلات.

 وشددت الغرفة على الأهمية القصوى لقيام شركات السياحة بسداد قيم خدمات الحج لموسم ١٤٤٥هـ .

وأضافت الغرفة في منشورها لشركات السياحة ، نظرا لاشتراطات السلطات السعودية بضرورة سداد قيم الخدمات للحجاج على المسار الالكتروني اولا قبل تسليم المواقع بالمشاعر المقدسة فإنه يجب على الشركات سرعة تحصيل قيمة برامج الحج من الحجاج الناجحين فور ظهور نتيجه القرعه وبحد أقصى أسبوع من تاريخ إعلانها.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي حرصا على إتاحة الوقت أمام الشركات المنظمة للحج لإتمام إجراءات التضامن و تحويل المبالغ المستحقة لقيم الخدمات المقدمة للحجاج.

وحذرت الغرفة من أن التأخير في سداد تلك المبالغ سوف يؤثر سلبا على إتمام باقي الإجراءات ، وجوده البرامج ويضع عقبات كبيرة أمام الشركات في تنفيذ البرامج.

السياحة الحج السياحي الحج السياحي لهذا العام إجراءات السفر السفر والسياحة السلطات السعودية المشاعر المقدسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة.. و7 مليارات حصيلة اليوم الأول

ترشيحاتنا

ماس كهربائي.. اشتعال حريق فى منزل أسما شريف منير.. تفاصيل

واشنطن بوست: أمريكا تخشى أن يشعل نتنياهو الصراع بلبنان من أجل بقائه السياسي

غير مشروعة.. لماذا ألغى الرئيس الصومالي الاتفاقية بين إثيوبيا وإقليم المنطقة المنفصلة؟

السياحة تطالب بسرعة سداد قيمة برامج الحج لإنهاء إجراءات السفر

الجيش التركي يقصف شمال العراق.. ماذا يحدث هناك

ننشر الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة إنقاذ خيول من فيضانات في بريطانيا

سعرها يتخطى 300 ألف جنيه.. تفاصيل عن حقائب مي عمر تثير الجدل

35 مليون مواطن أمريكي حياتهم في خطر.. ماذا يحدث؟

طبيبة تكشف حقيقة احتواء نوع حليب علي دهون مخالفة

فيديو

متحور كورونا الجديد JN.1 يهدد العالم..هذا موقف مصر وتحذير لهذه الفئات «فيديوجراف»

أبطال الإسكندراني يكشفون كواليس الفيلم.. تفاصيل

هالة صدقي تفجر مفاجأة بشأن الجزء الثاني لمسلسل جعفر العمدة

بلع لسانه واتخنق.. أحمد السقا ينقذ مصورا من الموت.. تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ