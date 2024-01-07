السياحة تطالب بسرعة سداد قيمة برامج الحج لإنهاء إجراءات السفر

توجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتهاني إلى المواطنين الفائزين في قرعة الحج السياحي لهذا العام .

وأكدت الغرفة أن جميع شركات السياحة المنظمة للحج سوف تبذل قصارى جهدها للعمل على راحة وسلامة الحجاج وتسهيل أدائهم للفريضة.

وأضافت الغرفة أن وزارة السياحة والآثار وبالتنسيق التام مع الغرفة وضعت ضوابط قوية لموسم الحج تضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج وتضمن كذلك كافة حقوقهم والسعي لسلامتهم منذ سفرهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن

وطالبت غرفة السياحة المواطنين الفائزين بقرعة الحج بسرعة سداد قيمة برامج الحج إلى الشركات المنظمة للرحلات.

وشددت الغرفة على الأهمية القصوى لقيام شركات السياحة بسداد قيم خدمات الحج لموسم ١٤٤٥هـ .

وأضافت الغرفة في منشورها لشركات السياحة ، نظرا لاشتراطات السلطات السعودية بضرورة سداد قيم الخدمات للحجاج على المسار الالكتروني اولا قبل تسليم المواقع بالمشاعر المقدسة فإنه يجب على الشركات سرعة تحصيل قيمة برامج الحج من الحجاج الناجحين فور ظهور نتيجه القرعه وبحد أقصى أسبوع من تاريخ إعلانها.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي حرصا على إتاحة الوقت أمام الشركات المنظمة للحج لإتمام إجراءات التضامن و تحويل المبالغ المستحقة لقيم الخدمات المقدمة للحجاج.

وحذرت الغرفة من أن التأخير في سداد تلك المبالغ سوف يؤثر سلبا على إتمام باقي الإجراءات ، وجوده البرامج ويضع عقبات كبيرة أمام الشركات في تنفيذ البرامج.