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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من مختلف الجنسيات.. جاليات أجنبية تشارك في احتفالات عيد الميلاد بكنائس الغردقة|صور

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهدت كنائس الغردقة إقبالاً كبيرًا من المواطنين، بما في ذلك جاليات أجنبية من مختلف الجنسيات، في احتفالات عيد الميلاد المجيد. جاء ذلك وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة، حرصت على توفير بيئة آمنة ومفعمة بالفرح للجميع.

وكشف القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، عن مشاركة جاليات أجنبية من جنسيات أوروبية متنوعة في فعاليات احتفالات عيد الميلاد، معبرًا عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحافظ البحر الأحمر، والقيادات الأمنية والتنفيذية على تهنئتهم بمناسبة العيد.

وقاد القمص يؤانس أديب صلاة قداس عيد الميلاد في كنيسة القديس يوسف بالغردقة، بحضور مدير أمن البحر الأحمر والسكرتير العام وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.. وتميزت الكنائس بتزييناتها وأجواء الفرح والاحتفال، حيث حضر العديد من المواطنين والجاليات الأجنبية مراسم القداس.

في هذا السياق، دقت أجراس الكنائس في السابعة والنصف مساءً، معلنة انطلاق فعاليات احتفالات عيد الميلاد المجيد. شهدت الكنائس تجهيزات خاصة وزينة فاخرة، وشارك الجميع في الفرحة والتأمل خلال مراسم القداس.

بهذا الاحتفال المميز، تجسدت روح التآخي والسلام في أجواء عيد الميلاد بالغردقة، حيث احتفل المواطنون المصريون والجاليات الأجنبية بمناسبة دينية تعد رمزًا للتواصل والتفاهم بين الثقافات المختلفة.

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