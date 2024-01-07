مرسى علم يستقبل 6 آلاف سائح على متن 11 رحلة جوية دولية.. اليوم

استعدادًا لاستقبال موجة جديدة من السياح، يستعرض مطار مرسى علم الدولي خطته لاستقبال 11 رحلة طيران دولية أوروبية، اليوم الأحد، حاملة معها نحو 6 آلاف سائح. تأتي هذه الرحلات ضمن إجمالي 121 رحلة طيران خلال الأسبوع الحالي، بدءًا من يوم أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وفي إطار جهود تسهيل إجراءات الوصول، تعمل السلطات المختصة في مطار مرسى علم على تيسير الإجراءات وتسريعها لضمان راحة وسلاسة تجربة الوافدين. يُشدد في الوقت نفسه على تفعيل الإجراءات الاحترازية والأمنية، خاصةً مع توافد الزوار من عدة دول أوروبية.

وفقًا للجداول الواردة، يظهر أن الرحلات تأتي من دول متنوعة، حيث تتضمن 3 رحلات من إيطاليا، ورحلتان من ألمانيا، و5 رحلات من التشيك، بالإضافة إلى رحلة داخلية.

يأتي هذا التطور في إطار جهود مطار مرسى علم الدولي لاستعادة الحيوية السياحية، حيث يُستقبل العديد من السياح من مختلف دول العالم، خاصةً من التشيك وإيطاليا وبولندا، بالإضافة إلى دول أخرى في أوروبا.