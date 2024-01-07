3 نصائح مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء.. تعرف عليها

أكد المهندس أحمد صلاح الشناوي، وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، أن ترشيد استهلاك الكهرباء يعود بالنفع على الدولة والمواطن، موضحًا أن ترشيد استهلاك الكهرباء يعني استهلاك غاز طبيعي أقل وبالتالي يمكن أن تستفيد منه الدولة في التصدير وتوفير عملة صعبة أو استخدامه في الصناعات وإعطاء قيمة مُضافة، أما بالنسبة للمواطن الترشيد يوفر من سعر الفاتورة.



وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن الأجهزة الكهربائية وعلى رأسها السخان الكهربائي يستهلاك الكثير من الكهرباء، ويجب فصله بعد استخدامه وعدم تشغيله طوال اليوم، لافتًا إلى أن الاستخدام المستمر للأجهزة الكهربائية يقلل من عمرها الافتراضي.

وأشارالمهندس أحمد صلاح الشناوي، وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين إلى أنه يجب فصل كافة الأجهزة الكهربائية ماعدا الثلاجة، بعد استخدامها وخاصة الدفاية لا يجب تشغيلها أثناء النوم، متابعًا أنه يجب شراء مشترك كهربائي مناسب ونوعيته جيدة.