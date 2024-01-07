محافظ كفرالشيخ يوجه برفع الإشغالات وتكثيف حملات ضبط الأسواق بالمراكز والمدن

وجه محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين اليوم الأحد بضرورة رفع الإشغالات وتطهير شبكات صفايات الأمطار وخطوط الصرف الصحي، وتكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.



كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن بأعمال جمع القمامة من الأحياء والشوارع والميادين بما يساهم في تحسين مستوى النظافة، بالإضافة إلى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية.



وأكد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل وخاصة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الطرق وإزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي، وتمهيد الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى أعمال زراعة الأشجار، وتسوية وتمهيد المناطق المنخفضة منعا لتجمع الأمطار، فضلا عن إزالة التعديات في الشوارع والميادين وإزالة الإعلانات غير المرخصة والعمل على توفير بيئة نظيفة للمواطنين.



وشدد محافظ كفر الشيخ، على تكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية، ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية للنظافة وتحسين البيئة، والإنارة العامة، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

