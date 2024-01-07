«القومي للمرأة» بالإسكندرية: تدريب 222 سيدة لتمكينها اقتصاديا في إطار «حياة كريمة»

نفذ المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية سلسلة من الدورات التدريبية لتمكين السيدات اقتصاديا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وذكر المجلس - في بيان له - أنه تم تنظيم 9 دورات استهدفت إجمالي 222 سيدة بقرى "الجويرة وبهيج والغربانيات والقرية 15 والغربانيات ومدينة برج العرب وعبدالباسط عبدالصمد والمركزية بمركز ومدينة برج العرب.

وتهدف التدريبات إلى تنمية مهارات إدارة المشروعات لدى السيدات المستهدفات وتطوير الصفات الريادية والشخصية لهن، وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغر.



وتضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية وكيفية التسويق للمشروع والتسعير وكيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروع، إضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أي مشروع جديد، كذلك التعرف على عدد من الجهات التي تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها.