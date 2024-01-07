عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولون أمريكيون: الهجمات بين حزب الله وإسرائيل أصبحت أكثر عدوانية

أرشيفية
أرشيفية

قال مسئولون أمريكيون إن الهجمات المنتظمة بين إسرائيل وحزب الله على طول الحدود أصبحت في الأسابيع الأخيرة أكثر عدوانية، مما أثار انتقادات خاصة من واشنطن.

ووفقا للاستخبارات الأمريكية التي استعرضتها صحيفة "واشنطن بوست"، فقد ضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع القوات المسلحة اللبنانية أكثر من 34 مرة منذ 7 أكتوبر، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الأمر.

وقال عضو بارز في مجلس الأمن القومي الأمريكي إن إدارة بايدن كانت مباشرة وصارمة للغاية مع الإسرائيليين بشأن هذه القضية، وقال إن الإصابات والوفيات في صفوف القوات المسلحة اللبنانية غير مقبولة.

وقال المسؤول أيضا إن الحفاظ على مصداقية القوات المسلحة اللبنانية يمثل أولوية قصوى وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه لتعزيزها ودعمها، لأنها ستكون عنصرا أساسيا في أي سيناريو "اليوم التالي" في لبنان حيث حزب الله أصبح ضعيفا ويشكل تهديدا أقل لإسرائيل.

وأكد المسؤول أن حزب الله يمثل "تهديدا مشروعا" لإسرائيل، وقال إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها.

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة إن إسرائيل لا تستهدف مواقع القوات الجوية واتهم حزب الله بزيادة التوترات.

وأضاف: "بدأ حزب الله إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية دون استفزاز في الثامن من أكتوبر، وواصل ذلك بشكل يومي، مطلقاً آلاف الصواريخ. وكان على إسرائيل أن ترد دفاعا عن النفس".

مسؤولون أميركيون إسرائيل إسرائيل وحزب الله واشنطن جيش الاحتلال الإسرائيلي القوات المسلحة اللبنانية إدارة بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

ماس كهربائي.. اشتعال حريق في منزل أسما شريف منير | تفاصيل

ترشيحاتنا

استشهاد 104 صحفيين فلسطينيين وإصابة 72 بجروح خطيرة خلال 2023

أفشة: لا أحب المشاكل.. وكولر طالبني أن أدافع مثل ديانج وفتحي

مشروع قانون لتعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة إلى 40 عامًا.. تفاصيل

كيف أدعو لنفسي في الحرم؟ أدركه في 10 مواضع يستجاب لك

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

أكسيوس: إخفاء وزير الدفاع الأمريكي لمرضه عن الرئيس قد يكلفه منصبه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية بفستان جريء تشعل السوشيال ميديا

شاهد لحظة إنقاذ خيول من فيضانات في بريطانيا

سعرها يتخطى 300 ألف جنيه.. تفاصيل عن حقائب مي عمر تثير الجدل

35 مليون مواطن أمريكي حياتهم في خطر.. ماذا يحدث؟

فيديو

بعد طرح شهادات 27٪.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار21 | فيديو

هكذا يحصلون على طعام|مقطع فيديو يوثق معاناة أطفال غزة للحصول على الغذاء.. شاهد

تناولت أدوية.. إلهام شاهين تكشف السر الحقيقي وراء فقدان الوزن

«الفيشاوي» ينشر البرومو الرسمي لفيلم «عادل مش عادل».. وهذا موعد عرضه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ