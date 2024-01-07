مسئولون أمريكيون: الهجمات بين حزب الله وإسرائيل أصبحت أكثر عدوانية

قال مسئولون أمريكيون إن الهجمات المنتظمة بين إسرائيل وحزب الله على طول الحدود أصبحت في الأسابيع الأخيرة أكثر عدوانية، مما أثار انتقادات خاصة من واشنطن.

ووفقا للاستخبارات الأمريكية التي استعرضتها صحيفة "واشنطن بوست"، فقد ضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع القوات المسلحة اللبنانية أكثر من 34 مرة منذ 7 أكتوبر، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الأمر.

وقال عضو بارز في مجلس الأمن القومي الأمريكي إن إدارة بايدن كانت مباشرة وصارمة للغاية مع الإسرائيليين بشأن هذه القضية، وقال إن الإصابات والوفيات في صفوف القوات المسلحة اللبنانية غير مقبولة.

وقال المسؤول أيضا إن الحفاظ على مصداقية القوات المسلحة اللبنانية يمثل أولوية قصوى وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه لتعزيزها ودعمها، لأنها ستكون عنصرا أساسيا في أي سيناريو "اليوم التالي" في لبنان حيث حزب الله أصبح ضعيفا ويشكل تهديدا أقل لإسرائيل.



وأكد المسؤول أن حزب الله يمثل "تهديدا مشروعا" لإسرائيل، وقال إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها.

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة إن إسرائيل لا تستهدف مواقع القوات الجوية واتهم حزب الله بزيادة التوترات.

وأضاف: "بدأ حزب الله إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية دون استفزاز في الثامن من أكتوبر، وواصل ذلك بشكل يومي، مطلقاً آلاف الصواريخ. وكان على إسرائيل أن ترد دفاعا عن النفس".