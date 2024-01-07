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أخبار البلد

رئيس قطاع المتاحف: تنظيم فعاليات متنوعة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

رئيس قطاع المتاحف
رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار مؤمن عثمان

قال رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار مؤمن عثمان، إن القطاع ينظم عدة فعاليات بمناسبة عيد الميلاد المجيد.


وأضاف عثمان - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم افتتاح معرض بعنوان "ليكن نورا - لمحات من الفنون المسيحية في مصر" بقاعة النسيج المصري بالمتحف القومي للحضارة المصرية ، وذلك بمناسبة رأس السنة الميلادية، وأعياد الميلاد المجيدة.


وأشار إلى إقامة فعاليات متنوعة بالمتحف القبطي بمناسبة أعياد الميلاد ، بالإضافة إلى عرض أيقونات وقطع أثرية قبطية، موضحا أن أمناء المتحف يقومون بجهد كبير في إرشاد الجمهور وتعريفهم بتاريخ تلك القطع.


وأوضح أن القطاع بمناسبة عيد الميلاد المجيد يعرض قطعا أثرية قبطية في كل من المتحف القبطي، ومتحف مطار القاهرة الدولي، ومتحف السويس القومي، ومتحف آثار الإسماعيلية، ومتحف آثار طنطا، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف آثار كوم أوشيم بالفيوم، ومتحف ملوي بالمنيا ومتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية ومتحف ركن فاروق متحف آثار مطروح ومتحف سوهاج ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط بالأقصر ومتحف قصر المنيل ومتحف الشرطة بالقلعة.


وأشار عثمان إلى أن هذا التقليد يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.


وأضاف أن المعروضات تشمل مجموعة من أيقونات الميلاد والتي صورت ميلاد السيد المسيح، وكذلك السيدة مريم العذراء وهي تحمل المسيح الطفل وبجانبهما القديس يوسف النجار، وكذلك أيقونة البشارة، والتي تصور تبشير الملاك جبرائيل للسيدة مريم العذراء بالميلاد المجيد.


وعن استعدادات قطاع المتاحف لإجازة منتصف العام، قال عثمان إن القطاع استعد لتلك المناسبة التي تشهد فيها المتاحف إقبالا كبيرا من الأسر المصرية والطلبة، موضحا أنه سيتم تنظيم فعاليات خاصة خلال تلك الفترة، مع توفير عدد كاف من موظفي وأمناء المتاحف للقيام بالجولات الإرشادية مع المواطنين.

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