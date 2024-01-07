تناولت أدوية.. إلهام شاهين تكشف السر الحقيقي وراء فقدان الوزن

كشفت الفنان إلهام شاهين عن تفاصيل جديدة تسببت فى تخسيسها وفقدان وزنها مؤكدة أن ذلك بسبب شعورها بآلام فى الركبة.

وقالت إلهام شاهين فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" للإعلامية كريمة عوض إن سبب تخسيسى وفقدان الوزن يرجع فى البداية إلى شعورى بآلام شديدة فى الركبة وخاصة عند ارتداء حذاء الكعب مما طلب منى الدكتور المعالج ضرورة فقدان الوزن والتخسيس حتى لا يؤثر ذلك على الركبة.

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وأضافت إلهام شاهين : كنت أحصل على بعض الأدوية التى تسبب فقدان الشهية حتى أفقد وزنى وكنت تقريبا لا أتناول أطعمة وهذا أمر غير صحى لأن من الأفضل أن تشعر بفقدان الوزن على المدى البعيد وليس سريعا.

إلهام شاهين

ھنَّأت الفنانة إلهام شاهين، الأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، قائلة: أنا مرتبطة بالسيدة العذراء مريم وبحبها من كل قلبي وأكتر سورة في القرآن بحب قراءتها هي سورة مريم".

وأكدت إلھام شاھين أنھا مؤمنة بكل الأديان وكل الرسل وتحب حضور قداس عيد الميلاد معقبة: "لازم آمن بكل الأديان وكل الرسول كما ذكر في القرآن".