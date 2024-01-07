نعمة الأمن والأمان.. حجازي وعاشور يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد

تقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأعرب الدكتور رضا حجازي والدكتور أيمن عاشور عن تهنئتهما لجميع الأقباط المصريين بعيد الميلاد المجيد ، داعين المولى عز وجل أن يعيد عليهم وعلى جميع المصريين الأيام بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم ويديم عليها نعمة الأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وسبق أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ميلادية إجازة رسميةمدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منح طلاب المدارس، إجازة من امتحانات نصف العام 2024 في جميع محافظات الجمهورية لمدة 3 أيام من السبت 6 يناير 2024، وتنتهي يوم الإثنين 8 يناير 2024 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار منح طلاب المدارس إجازة من امتحانات نصف العام 2024 في جميع محافظات مصر لمدة 3 أيام، يأتي مراعاة لأعياد الأخوة المسيحيين.

وقرر البنك المركزيالمصري أيضاً تعطيل العمل بالجهاز المصرفي يوم الأحد 7 يناير 2024 بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال البنك المركزي المصري في بيان مقتضب له إنه من المقرر استئناف العمل داخل البنوك يوم الإثنين من نفس الأسبوع.

وفي نفس السياق .. قررت البورصة المصرية، تعطيل العمل يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقالت البورصة المصرية، في بيان رسمي له، إن العمل بالبورصة المصرية سيستأنف يوم الإثنين 8 يناير 2024.

وقرر الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، منح العاملين بمستشفيات جامعة عين شمس، إجازة، غدا السبت 6 يناير 2024 من رصيد الإجازات؛ استكمالا لـ إجازة عيد الميلاد المجيد .

وشدد الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، على ضرورة أن يراعي مديريالمستشفيات ومديري عموم الإدارات، تنظيم النوبتجيات الواجبة لتشغيل المستشفيات، والمتابعة على الوجه الأكمل خلال تلك الفترة، بجانب يوم الأحد 7-1-2024 الذي يعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.