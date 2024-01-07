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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلمي طولان لـ هاني حتحوت: حزنت على رحيل إمام عاشور عن الزمالك

صدى البلد

نشر  الإعلامي هاني حتحوت تصريحات حلمي طولان عبر برنامج الماتش المذاع قناة “صدى البلد” عبر حسابه على موقع فيسبوك. 


 وقال حلمي طولان المدير الفني الأسبق للزمالك:" إن الفريق في حاجة إلى ٥ صفقات جديدة خلال المرحلة القادمة للعودة لمنصاتالتتويج من جديد بعد حل مشكلة القيد.

 

وأضاف: حمزة المثلوثي اللاعب الوحيد من ضمن المحترفين حاليًّا في نادي الزمالك الذي يستحق الاستمرار لأنه لاعب ذو إمكانيات مميزة، والفريق في حاجة لاعبين جدد، وضخ دماء جديدة للعودة للمنافسة على كافة البطولات”


 

وتابع : حزنت على رحيل إمام عاشور من الزمالك لأنه لاعب له مستقبل كبير ومميز، وحاليًّا من اللاعبين الذين أتمنى عودتهم للقلعة البيضاءهو إمام عاشور".

إعلامي هاني حتحوت الكابتن حلمي طولان امام عاشور برنامج الماتش رحيل إمام عاشور للقلعة البيضاء نادي الزمالك

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