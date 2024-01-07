عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير تكاليف.. طريقة تحضير جاتوه شاتوه

جاتوه شاتوه
جاتوه شاتوه

يعد الجاتوه شاتوه من الحلويات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سريعة ومميزة.

txt

بعد انتشار الشائعات .. أعراض صادمة لـ انفلونزا الخنازير

txt

طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالخطوات

وإليكم طريقة تحضير جاتوه شاتوه بالخطوات

مقادير جاتوه شاتوه

كوب من اللبن الطبيعي 
وأيضا كوب من الزيت
كوب من السكر 
نصف كوب من الكاكاو الخام 
3 حبات بيض

ملعقة صغيرة من الفانيليا 
2 كوب من الدقيق
ملعقة كبيرة من البيكنج بودر 

طريقة تحضير جاتوه شاتوه

ضعي السكر واللبن والكاكاو مع الفانيليا في الخلاط واخفقيهم جيدا 

ثم ضيفي الزيت بالتدريج حتى يتكون صوص الشوكولاته. 

خذي كوب من صوص الشوكولاته على جنب 

ثم ضيفي البيض إلى الخليط واخفقيهم مره اخرى جيدا

في بوله ضعي الصوص ثم ضيفي إليه الدقيق مع البيكنج بودر 

قلبي الخليط جيدا وضعي في صينيه في الفرن على درجه حرارة ١٨٠ لمدة نصف ساعه 

جاتوه جاتوه شاتوه طريقة تحضير جاتوه شاتوه مقادير جاتوه شاتوه السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

مفاجأة في مفاوضات الأهلي مع مهاجم أجنبي .. تفاصيل

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد شقيقتها.. سارة سلامة بإطلالات مثيرة للجدل| شاهد

هتخس بسرعة.. جمال شعبان يكشف 10 وصايا سحرية للتخلص من الكرش

جريء ولامع.. ليلى علوي تثير الجدل فى أحدث ظهور| شاهد

قصة شعر جديدة.. ياسمين عبد العزيز تصدم متابعيها | شاهد

لوك جريء.. مي عمر تثير ضجة بإطلالتها | شاهد

إلهام شاهين بإطلالة أنيقة ولافته في أحدث ظهور | شاهد

السعر صادم.. شاهد | فستان بلقيس في رأس السنة

جلد أسود.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها بإطلالة مختلفة| شاهد

ترشيحاتنا

سيارات تحت 120 ألف جنيه مناسبة للشباب

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب كامل.. عبادة وذكر

صحف عبرية: زيارة بلينكن تأكيد على الدعم الأمريكي لإسرائيل

طلب إحاطة بشأن نقص الأنسولين في صيدليات التأمين الصحي بالقليوبية

أمير قطر لـ«بلينكن»: يجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري

صناعة صلاح.. تريزيجيه يضع مصر في المقدمة أمام تنزانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تعاقده على جعفر العمدة 2.. لماذا يغيب محمد رمضان عن ماراثون الدراما؟

باقون ومستمرون.. رسالة مؤثرة من وائل الدحدوح أثناء دفن نجله الشهيد.. فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

في حضور 30 ألف متفرج.. ماذا يفعل منتخب الفراعنة في بروفته الأخيرة قبل أمم افريقيا؟

فيديو

أفشة: عبدالحفيظ لا يُقارن بـ بيبو.. وشيكابالا «زي ميسي» |«فيديوجراف»

باقون ومستمرون.. رسالة مؤثرة من وائل الدحدوح أثناء دفن نجله الشهيد.. فيديو

تفاصيل شهادات 27% من بنكي مصر والأهلي.. وكيف تحصل على عائد شهري منها؟

فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل الاعتداء عليها في عمر 12 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ