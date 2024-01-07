من غير تكاليف.. طريقة تحضير جاتوه شاتوه

يعد الجاتوه شاتوه من الحلويات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سريعة ومميزة.

وإليكم طريقة تحضير جاتوه شاتوه بالخطوات

مقادير جاتوه شاتوه

كوب من اللبن الطبيعي

وأيضا كوب من الزيت

كوب من السكر

نصف كوب من الكاكاو الخام

3 حبات بيض

ملعقة صغيرة من الفانيليا

2 كوب من الدقيق

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

طريقة تحضير جاتوه شاتوه

ضعي السكر واللبن والكاكاو مع الفانيليا في الخلاط واخفقيهم جيدا

ثم ضيفي الزيت بالتدريج حتى يتكون صوص الشوكولاته.

خذي كوب من صوص الشوكولاته على جنب

ثم ضيفي البيض إلى الخليط واخفقيهم مره اخرى جيدا

في بوله ضعي الصوص ثم ضيفي إليه الدقيق مع البيكنج بودر

قلبي الخليط جيدا وضعي في صينيه في الفرن على درجه حرارة ١٨٠ لمدة نصف ساعه