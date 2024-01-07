كوريا الجنوبية تدعو بيونج يانج لوقف أنشطتها العسكرية قرب حدودها

دعت كوريا الجنوبية، جارتها الشمالية بيونج يانج لوقف أنشطتها العسكرية التي تثير التوتر بالقرب من الحدود، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت كوريا الجنوبية، أن بيونج يانج أطلقت اليوم أعيرة نارية في البحر شمال جزيرة يونبيونج.