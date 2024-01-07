وثيقة التوجهات الاستراتيجية.. رفع نسبة الشباب بالحكومة والبرلمان والمجالس المحلية

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.



وتضمنت الوثيقة بند تحت عنوان “شبابنا أساس نهضتنا”

وتضمن أبرز المستهدفات : ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠للشباب وهي زيادة مستويات المشاركة السياسية للشباب من خلال: