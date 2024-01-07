بتمويل 271 مليون يورو.. البيئة: تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة نهاية 2024

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أنه سيتم قريبا التوقيع على منحة بنك الاسثمار الأوروبي الخاصة بمرحلة الإعداد لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامة "GSI"، تمهيداً لتنفيذ البرنامج في نهاية 2024 بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو.

وقالت وزيرة البيئة - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- إنه سيتم قريبا أيضا الانتهاء من أعمال مشروع النظم البيئية البحرية والساحلية الانظف في مصر، بمنحة من البنك الدولى، من خلال رفع الوعي وأعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الإسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ (نبق – راس محمد).

وأضافت فؤاد أنه سيتم عقد اجتماع بشأن أهم البرامج المشتركة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منها إنشاء "التجمع البيئي" تحت مظلة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "AMCEN" خلال شهر فبراير القادم في نيروبي.

وأكدت استمرار العمل من أجل حماية البيئة العربية ودعم المصالح المشتركة عالميا فى إطار تولي مصر منصب الرئيس التنفيذي الدورة (59) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين من شئون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024 /2025.

كما أشارت فؤاد إلى التنسيق والمتابعة مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل "ECCADP" الممول من صندوق المناخ الأخضر GCF من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP، لتقليل مخاطر غمر السواحل الشمالية لمصر، وخاصة منطق الدلتا

ونوهت بأن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية يشمل مكونين رئيسين: تنفيذ أعمال الحماية لإجمالي طول حوالي 69 كيلومترا موزعة على خمس محافظات ساحلية بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ودمياط وبور سعيد، إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية.

وأوضحت فؤاد أنه سيتم الإعلان عن برنامج كامل للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية خلال استضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025.