مصر وطن للجميع.. النائب أحمد مهنى يزور كنائس الرمل للتهنئة بعيد الميلاد

زار النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، عددت من الكنائس والكاتدرائيات بالرمل، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأخوة الأقباط.

وشملت زيارات النائب كاتدرائية البشارة بطريق المحمودية وكنيسة الأنبا شنودة والأنبا هرمينا بدنا وكنيسة الأنبا اثناسيوس بالسيوف وكنيسة مارجرجس بباكوس وكنيسة مارمينا فلمنج، متمنين لهم عيدا سعيد، مؤكدا على الدور الكبير للكنيسة على مر العصور ووقوفها دائما لدعم القضايا الوطنية المهمة.

وهنأ النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب الآباء الكهنة وشعب الكنائس بالعيد متمنيا لكل الشعب المصرى والعالم باكمله ان تكون أيامنا كلها أعياد وسعادة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبقى مصر وطنا للجميع.