معاريف: إسرائيل تفضل التركيز على حرب غزة وعدم فتح جبهة ثانية بلبنان

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، إنه بعد هجوم حزب الله على قاعدة ميرون الاستراتيجية ، فإن التقديرات تشير إلى أنهم في النظام السياسي والأمني ​​في إسرائيل ما زالوا يفضلون التركيز على الحرب في قطاع غزة وليس بشكل استباقي ومباشر لفتح جبهة ثانية بالكامل في لبنان.

وقال الصحفي والمحلل العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد، في حديث مع معاريف: "قد يأتي يوم نمسح فيه كل قرى جنوب الليطاني إذا لم نتمكن من ضمان الأمن بخلاف ذلك، لكننا في الوقت الحالي لم نشهد هذه الحادثة، لقد اتخذت إسرائيل في الوقت الحالي قرارًا بالتركيز على غزة ووحداتنا القتالية موجودة في قطاع غزة. بمجرد إكمال المهمة هناك، سيتعين على إسرائيل أن تقرر كيف ستعيد ترتيب الوضع على الحدود الشمالية مع نوع من التسوية السياسية أو مع الحرب".

وأضاف: "الحرب في الشمال أمر يجب الاستعداد له مسبقاً، من حيث القدرة على إعادة تأهيل الجيش الذي قاتل في غزة وبناء القدرات. وآمل أن يتم حلها في النصف الأول من العام بحلول الصيف 2024، وحتى ذلك الحين، تنتظر إسرائيل لترى ما إذا كان حزب الله سيتجاوز الخطوط الحمراء، وتتصرف وفقًا لطبيعة ردهم".

ووفقا للصحيفة فأن العديد من الأطراف الأميركية والأوروبية تعمل هذه الأيام وتحاول التوصل إلى تفاهمات أولية تجعل من الممكن منع الانزلاق إلى حرب شاملة. بالتوازي مع زيارة المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين إلى إسرائيل والوصول المتوقع لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب غداً، ومؤخراً زار وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة جوزيف بوريل بيروت وحاول تعزيز التفاهم.