أخبار التوك شو.. البابا تواضروس الثاني: مصر تعالج الأزمة الفلسطينية بالحكمة..والأرصاد تكشف مفاجآت عن الطقس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات، مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، ونرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

الذهب..قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 7-1 -2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24سجل 3749 جنيها.

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم داليا أيمن ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد 7-1-2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة من نهاية الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع ارتفعت عن القيم الطبيعية بمقدار من 3 إلى 4 درجات مئوية، خاصة أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تسجل ما بين 23 و 24 درجة مئوية.

كشف الإعلامي عمرو أديب تفاصيل إصابة شقيقه عماد أديب بأزمة قلبية، ودور باسم يوسف في إنقاذه، قائلًا: "كان (أخي) في المؤتمر الاستراتيجي في دبي وكان بيدير جلسة وفي هذه الجلسة سأل سؤالًا وقال إنه ممكن تجيله أزمة قلبية لو معرفش الإجابة وبعد أربع دقائق من الجملة دي عماد جاتله شبه أزمة قلبية".

قال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "العاصمة الإدارية" صنعت فرحة خاصة مع فرحة العيد، معلقاً:" كلمات الرئيس السيسي مليئة بالمشاعر الطيبة".

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة، إن متحورات كورونا منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن تصيب 27 شخصاً، كل دقيقة، وتقتل 10 أفراد كل ساعة، معلقاً: "العالم كله أعترف إن كورونا لم تنته".

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن مصر تعالج الأزمة الفلسطينية بالحكمة.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن بلاده يمكنها هزيمة العدوان الروسي، لافتًا إلى أن أوروبا تحتاج إلى إنتاج أسلحة مشتركة، جاء ذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار، إن التشغيل التجريبي لـ المتحف المصري الكبير يقتصر على المسلة المعلقة والبهو العظيم والدرج العظيم، ولكن كل ذلك سيتغير عقب الافتتاح الرسمي.

قال الدكتور وسام بكر مدير مستشفى جنين الحكومي، إن المستشفى مستمر في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين طوال هذه الفترة رغم الاجتياحات، حيث إن الليلة شهدت اجتياحا لمدينة ومخيم جنين، لافتًا إلى أن المستشفى له إمكانيات محدودة في التعامل مع الإصابات، ولا يستطيع التعامل مع الإصابات المعقدة التي تحتاج إلى جراحات تخصصية، وأن هناك ثلاثة مستشفيات فقط في جنين تستطيع التعامل مع المصابين.