ضبط 50 طن سكر في مخزن بدون ترخيص بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 50 طن سكر في مخزن بدون ترخيص في محافظة الدقهلية.



وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قد أكدت قيام مالك محل تعبئة مواد غذائية مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بإدارة مخزن مستأجر دون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة نبروه، وتخزين كمية من السكر وحجبها عن المواطنين، وتدوين عناوين على أكياس المنتج بخلاف الحقيقة والتلاعب بتاريخ الصلاحية.



وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم وعثر بداخل المخزن على 50 طن سكر، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

