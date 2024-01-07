غدًا.. «الأوبرا» تنظم أمسية شعرية وفنية بدمنهور ضمن فعاليات نشاطها الثقافي والفكري

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية شعرية وفنية، ضمن فعاليات نشاطها الثقافي والفكري، وذلك في السابعة مساء غد الاثنين، بمسرح أوبرا دمنهور.



وذكرت دار الأوبرا المصرية-في بيان اليوم الأحد- أنه من المقرر أن يشارك في الأمسية كل من شعراء دمنهور محمد عسكر ، سامح رخا، محمود عبد المنعم، مها الغنام، أحمد حمزة، وتديرها الشاعرة مسعودة جاد الله، ويتخللها فقرة فنية يقدمها إبراهيم نصير .



وأشارت إلى أن برنامج الأمسية يتضمن تقديم باقة من الأعمال الشعرية المتنوعة للمشاركين التي تستسيغها الأذن من خلال استخدام الوزن الشعري والقافية الذي يشكل كلاما موزونا تحتوي على معان عميقة.