باحث بالمركز المصري: إسرائيل لديها خطط واضحة لتصفية القضية الفلسطينية

أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن هناك خطط إسرائيلية موضوعة منذ بداية العدوان على غزة، مشيرا إلى أن الخطط تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء من خلال تهجير الفلسطينيين، أو من خلال عمليات القصف العشوائي أو العمليات البرية التي تقوم بها.



وقال محمد فوزي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "دي أم سي"، أن هناك مباحثات بين الجانب الإسرائيلي وبعض الدول الأفريقية، وتقديم إمتيارزات لتلك الول من أجل تهجير الفلسطينيين إليها.

وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن حركة المقاومة الفلسطينية مستمرة ضد العدوان الإسرائيلي إضافة إلى الموقف المصري الواضح والراقفض للمخططات الإسرائيلية.