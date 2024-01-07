وفقا لتوقعات محللين .. الفيدرالي سيخفض الفائدة في 2024

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في ديسمبر أن هناك تخفيضات قادمة لأسعار الفائدة في عام 2024، وفق ما ذهب محللون، وفق ما ذكرت صحف دولية.

لكن لم يتم تحديد جدول زمني بشأن موعد إجراء هذه التخفيضات.

وبينما ظل بعض الأعضاء حذرين من المخاطر الصعودية للتضخم، فقد خلصوا أيضًا إلى أن سعر الفائدة القياسي الأمريكي "وصل إلى ذروته أو بالقرب منها خلال دورة التشديد الحالية."

وأشار المحللون إلى أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يقيدالنشاط الاقتصادي.

ويريد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتجنب التأثير السلبي الذي قد يحدثه ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد، وأن يتجنب حدوث الركود.

وفي الوقت نفسه، في ألمانيا، ارتفعت البطالة في نهاية العام الماضي مع ضعف أكبر اقتصاد في أوروبا، حسبما أظهرت بيانات رسمية .

ارتفع معدل البطالة في ألمانيا إلى 5.9 في المائة في نوفمبر مقارنة بـ 5.8 في المائة في الشهر السابق، وفقا لمكتب العمل الاتحادي، وهذا هو أعلى معدل بطالة منذ مايو 2021.



وأخيرًا، نما النشاط في قطاع الخدمات الصيني بأسرع معدل في خمسة أشهر، حيث عزز الارتفاع القوي في الأعمال نشاط شركات الخدمات، حسبما أظهر مسح للقطاع .

