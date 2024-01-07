جريمة الإفساد بين الزوجين.. عالم أزهري يوضح

ورد سؤال للدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:" امرأة ناشزة عن زوجها وهناك شخص يوثر عليها في أفكارها فكلما تحن للرجوع إلى زوجها ينشزها ويقول لها أمور يجعلها تكره زوجها وهذا الأمر يحدث أكثر من 6سنوات زوجها مع ذلك لا يطلقها علشان أولاده ما حكم هذا الشخص وما حكم الزوجة هل تدخل في حديث اللعان وما هو الواجب علي الزوج؟".

ليرد الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، إن الرجل الذي يتدخل لإفساد الزوجة على زوجها يرتكب كبيرة من الكبائر التي تدخل صاحبها تحت ذلك الوعيد، فعن ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ـ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ صلى الله عليه وسلم ﻗﺎﻝ : ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﺒﺐ اﻣﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺒﺪا ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻩ ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭﻫﺬا ﺃﺣﺪ ﺃﻟﻔﺎﻇﻪ ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭاﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻭﻟﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺐ ﻋﺒﺪا ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﻓﺴﺪ اﻣﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﺎ.

هذا وعلاج ذلك أن يحاول الزوج والزوجة إبعاد كل شيطان من شياطين الإنس الذين يحاولون إفساد العلاقة بينهما.

كذلك الزوجة التي تستجيب لمثل ذلك الشيطان وتطلب الطلاق من غير سبب قوي لذلك هي أيضا مرتكبة لكبيرة من أعظم الكبائر، ﻋﻦ ﺛﻮﺑﺎﻥ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: " ﺃﻳﻤﺎ اﻣﺮﺃﺓ ﺳﺄﻟﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ اﻟﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﺄﺱ ﻓﺤﺮاﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭاﺋﺤﺔ اﻟﺠﻨﺔ ".

فعلى كل زوجة أن تحافظ على بيتها وأن تتجنب إفساد حياتها حتى لا تدخل تحت غضب ربها عز وجل.