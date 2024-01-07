غدا.. انطلاق مهرجان المسابقات في مكتبة مصر الجديدة للطفل

تنطلق غدا الاثنين بمكتبة مصر الجديدة للطفل، فعاليات مهرجان المسابقات، الذي يستهدف الأمهات والأطفال لتعزيز الولاء والانتماء وغرس حب الوطن لديهم.

وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة - في تصريح له اليوم الأحد، إن المهرجان يأتي بمناسبة انتهاء مجموعة من الطلاب الأطفال من امتحانات منتصف العام، ومحاولة بث روح المرح بين الاطفال، وكذلك إثراء بعض المعلومات لديهم من خلال المسابقات الثقافية والكشف عن مواهبهم.



وأشار الدكتور نبيل حلمي إلى أن المهرجان سيشمل إطلاق مسابقة "اسأل وجاوب" والبحث عن معلومة من خلال طرح أحد المواضيع والأطفال يبحثون عن معلومات من خلال كتب المكتبة بمساعدة أخصائيات المكتبة، بالإضافة إلى المسابقات الحركية بالحديقة لتحفيز الأطفال على النشاط البدني، حيث تعزز الحركة والتمرين البدني وتحسن الصحة العامة للأطفال، وتنمية مهارات الأطفال الحركية كما تساهم في تحسين القدرة على التركيز والتحكم في العواطف.