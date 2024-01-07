فيديو.. القسام تستهدف الاحتلال بالهاون في خان يونس

ذكرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري المقاوم لحركة حماس، أنها استهدفت حشود العدو الصهيوني المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خان يونس بقذائف هاون، وأنها حققت إصابات مباشرة، وفق ما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.

كما أعلنت كتائب "القسام"، اليوم الأحد، "تدمير ناقلة جندي اسرائيلية بشكل كامل بقذيفة "الياسين 105" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة".

وتخوض المقاومة في غزة اشتباكات ضارية مع إسرائيل، ووقعت عند المدخل الشرقي لبلدة الزوايدة وأطراف منطقة النصيرات.

وشهد شمال وشرق مدينة خان يونس اشتباكات عنيفة بين حماس وإسرائيل.

من جانبها، أكدت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "استهداف مستوطنات "ناحل عوز" و"صوفا" و"حوليت" برشقات صاروخية متزامنة".

وأمس، السبت، أعلنت "القسّام" "دكّ تجمّعات إسرائيلية شمالي غربي مخيم المغازي، بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ونشرت مشاهد عن التحام مجاهديها بآليات إسرائيلية وجنوده، شرق حيَّي التفاح والدرج في مدينة غزة".

وأعلنت "سرايا القدس" استهداف التجمّعات العسكرية في منطقة المحطة وسط خان يونس، بقذائف الهاون من العيار الثقيل، إضافة إلى استهداف مستوطنتي "سديروت" و"نيرعام"، ومستوطنات "غلاف غزة"، برشقة صاروخية".

