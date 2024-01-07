إطلاق وابل من الصواريخ.. دوي صفارات الإنذار بشمال إسرائيل

دوت صفارات إنذار، اليوم الأحد، بعد إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه كريات شمونة ومستوطنات الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، وفقًا لما أفادت به القناة الـ12 العبرية.

يأتي ذلك وسط ما أعلنته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري المقاوم لحركة حماس، في وقت سابق، أنها استهدفت حشود العدو الصهيوني المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خان يونس بقذائف هاون.

وأكدت كتائب القسام أنها حققت إصابات مباشرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

كما أعلنت كتائب "القسام"، اليوم الأحد، "تدمير ناقلة جندي اسرائيلية بشكل كامل بقذيفة "الياسين 105" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة".