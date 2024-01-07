عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للحفاظ على سرية المعلومات الحساسة|نتنياهو:الوزراء الإسرائيليون سيخضعون لاختبارات كشف الكذب

صدى البلد

في خطوة لمعالجة قضية التسريبات المستمرة من داخل الحكومة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيُطلب من جميع أعضاء حكومته الخضوع لاختبارات كشف الكذب. 

ويأتي هذا القرار كجزء من جهد شامل للحفاظ على سرية المعلومات الحساسة التي تتم مناقشتها في اجتماعات مجلس الوزراء والإحاطات الأمنية.

أعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن إحباطه من مشكلة التسريبات المستمرة، قائلاً: "لدينا آفة من التسريبات، ولست مستعداً للاستمرار على هذا النحو. ولهذا السبب وجهت بالترويج لقانون يفرض على كل أعضاء الحكومة أن يخضع له وفي المناقشات الأمنية، بما في ذلك المستويات السياسية والمهنية، سيتم إجراء جهاز كشف الكذب". 

يمثل هذا القرار خروجًا كبيرًا عن الممارسات التقليدية للحكومة الإسرائيلية، مما يثير التساؤلات حول مستوى الثقة داخل أعلى مستويات السلطة.  

يأتي هذا التطور في أعقاب تقارير للقناة 12 العبرية، التي كشفت تحقيقاتها الصحفية عن مدى تسرب المعلومات داخل الحكومة. وكانت التسريبات مدعاة للقلق، لا سيما في مسائل الأمن القومي، حيث يُزعم أن المناقشات السرية حول استراتيجيات الدفاع والمبادرات الدبلوماسية قد تم اختراقها.

يعرب النقاد عن مخاوفهم بشأن موثوقية هذه التدابير وطبيعتها. ومع ذلك، يرى المؤيدون أن الحاجة إلى الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة تفوق المخاوف المتعلقة بالخصوصية الفردية.

سيوسع القانون المقترح شرط جهاز كشف الكذب ليشمل جميع الأعضاء المشاركين في اجتماعات مجلس الوزراء والمناقشات الأمنية، بغض النظر عن مناصبهم السياسية أو المهنية. ومن المرجح أن تقابل هذه الخطوة بردود فعل متباينة داخل المشهد السياسي، ومن المتوقع أن تكون المناقشة على الأرض قوية حيث تسعى الحكومة إلى تمرير هذا التشريع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

بسبب غسل الأطباق| تفاصيل إنهاء حياة عامل علي يد صاحب عربية فول بعين شمس

ترشيحاتنا

بـ3800 جنيه شهريا| دراسة تكلفة تعيين 30 ألف معلم مساعد لسد العجز

تلبية لدعوة السيسي| الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة.. ودياب اللوح يكشف جدول المباحثات

75.4 مليار جنيه زيادة بميزانية التعليم قبل الجامعي خلال عام 2023/2024

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد 7 يناير 2024

نصائح لتوفير استهلاك الوقود بالسيارات | تفاصيل

الأونروا تطالب بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة وإنهاء عمليات التهجير القسري لسكان غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

في حضور 30 ألف متفرج.. ماذا يفعل منتخب الفراعنة في بروفته الأخيرة قبل أمم افريقيا؟

منذ 6 سنوات| انتقادات لاذعة لمحمد رمضان والسبب قبلة.. وهذه جنسية الفتاة

إطلالة شتوية لافتة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

تفاصيل شهادات 27% من بنكي مصر والأهلي.. وكيف تحصل على عائد شهري منها؟

فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل الاعتداء عليها في عمر 12 عاما

بعد 5 أيام.. إنقاذ تسعينية يابانية بأعجوبة من تحت الركام|مقطع فيديو لا يصدق

انا أهلاوية.. أسما إبراهيم: عاتبت لاعب النادى الأهلى على انتقاله للزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ