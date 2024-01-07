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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السكان يحاولون التغلب على الدمار..حقائق قاتمة في مخيم جباليا شمال غزة

صدى البلد

يقف مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة بمثابة شهادة صارخة على الواقع القاسي الذي يواجهه الفلسطينيين. 

تتحدث نيكول جونستون، مراسلة سكاي نيوز البريطانية، عن الظروف القاسية التي حلت بمدرسة فلسطين في المخيم، والتي تحولت الآن إلى منطقة مقفرة مليئة بالسيارات المحترقة والحطام والبنية التحتية المدمرة.

تحولت بقايا المدرسة إلى ملجأ مرتجل للعائلات التي دمرت منازلها. يخيم اليأس على الأجواء عندما يقوم السكان، الذين لم يجدوا بديلاً، بكنس الأنقاض لإقامة فصول دراسية مؤقتة وسط الأنقاض.

أجبر غياب خيارات السكن القابلة للحياة السكان على البحث عن مأوى في نفس المباني التي تحملت وطأة الصراع، مما يسلط الضوء على النقص الحاد في المساعدات أو الخيام. تتدلى البطانيات والملابس من الشرفات التي كانت ذات يوم تردد صدى أصوات الطلاب، وقد حل محلها الآن مشاهد دمار وعدوان إسرائيلي مميت.

روى أحد السكان مواجهة مؤلمة مع الجيش الإسرائيلي، زاعمًا أن القوات أجبرت الناس على إخلاء المدرسة والتوجه جنوبًا، واحتجزت رجالًا في هذه العملية. اتخذ الوضع منعطفاً مثيراً للقلق حيث زُعم أن الجيش أمر الرجال بخلع ملابسهم، وتركهم في ملابسهم الداخلية رافعين أيديهم، حاملين بطاقات هويتهم. ويؤدي فصل الرجال والنساء والأطفال إلى تفاقم الصدمة التي تعاني منها الأسر النازحة.

أعرب ساكن آخر، معرباً عن قلقه العميق، عن مخاوفه من عدم السماح لسكان الجنوب بالعودة إلى ديارهم أبداً. إن عمليات التفتيش الشاملة التي يقوم بها الجيش، والتي تعامل كل فلسطيني كعدو، قد عززت جواً من الترهيب، ووفقاً للبعض، فإنها تعني ضمناً بذل جهد منسق لإجبار السكان على الهجرة.

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