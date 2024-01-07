المصريين الأحرار يشارك احتفالات عيد الميلاد بقطاع شمال ووسط القاهرة

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل؛ احتفالات الكنائس القبطية الأرثوذكسية بقطاع شمال القاهرة ووسط البلد بعيد الميلاد المجيد، وهنأ الحزب كهنة وشعب الكنيسة بالأعياد.



وأناب رئيس الحزب وفدا بقيادة رائد مقدم عضو المكتب السياسي وأمين شمال القاهرة، ورافقه ماجد معزوم سلامه الأمين المساعد لقطاع شمال القاهرة، ودانيال غطاس فرح مسؤول لجنة العلاقات العامة لقطاع شمال القاهرة، و رينيه وديع نجيب، أمينة المرأة شمال القاهرة، وإيريني نادر مسؤولة الملف القبطي لبوابة حزب المصريين الأحرار.

وزار وفد حزب المصريين الأحرار مقر أسقفية شبرا الجنوبية بالعذراء بمسرة والعذراء بعياد بك والعذراء بالكاركي ومارجرجس جزيرة بدران

،والملاك ميخائيل بطوسون، والملاك ميخائيل بعياد بك، والأنبا إبرام ومارمينا، ومارجرجس القللي.



ونقل قيادات المصريين الأحرار تهنئة رئيس الحزب والامانة العامة بالاعياد للكنائس والكهنة مع تمنيات الكاملة الخير والسلام والرخاء واستقرار البلاد.