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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق مسيرة حاشدة في بيروت لإحياء "يوم الشهيد الفلسطيني"

صدى البلد

انطلقت الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في لبنان، اليوم الأحد، في مسيرة حاشدة ووقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ذكرى "يوم الشهيد الفلسطيني".

وشارك الآلاف بالمسيرة التي انطلقت من طريق الجديدة بالقرب من المكان الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني السابق، ياسر عرفات، مقرا له في الفاكهاني، رافعين الأعلام واللافتات التي "تندد بالجرائم والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وقال خالد عبادي، عضو قيادة حركة فتح في بيروت، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك"، إنه "بالذكرى الـ59 لانطلاق الثورة الفلسطينية وحركة فتح، واليوم بالذات في 7 يناير، من كل عام هو يوم الشهيد الفلسطيني، التقينا هنا لنوصل رسالة إلى جماهير شعبنا الفسطيني في غزة والضفة والقدس أننا شعب واحد، وسنكمل مسيرة الشهداء الذين نحي اليوم ذكراهم والتي انطلقت عام 1965، لتكتمل بإذن الله بالنصر".

وقال أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، فتحي أبو العردات، حسب وكالة الانباء الروسية: "نحن في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وباسم حركة فتح على بعد أيام من ذكرى انطلاقتها الرائدة والمجيدة، دعونا إلى هذه المسيرة الفلسطينية اللبنانية التي يتواجد فيها جميع الفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية اللبنانية، وتم اختيار هذا المكان لرمزيته لأنه كان على مقربة من مقر ياسر عرفات في الفاكهاني، هذه المنطقة التي احتضنت الثورة الفلسطينية وواجهة الاحتلال الصهيوني ما قبل عام 1982 وبعده".

يوم الشهيد الفلسطيني لبنان حركة فتح منظمة التحرير الفلسطينية

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